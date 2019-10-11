Масштабные межведомственные учения прошли в Островце и на площадке Белорусской АЭС

Масштабные межведомственные учения прошли сегодня в Островце и на площадке Белорусской АЭС. МЧС, МВД, Минздрав и другие организации отрабатывали действия при радиационной аварии. Так наша страна действует в строгом соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии. Безусловным приоритетом при реализации национальной ядерной энергетической программы является безопасность. Слаженность и оперативность - вот главные качества спасателей при реагировании на любые чрезвычайные ситуации.

В этом убедился и Антон Малюта. Такие аварии возможны только в теории. АЭС, подобные белорусской, сегодня отвечают всем последним требованиям безопасности. Четырем ступеням защиты не страшен даже падающий самолет. Отработать пусть даже фантастический сценарий - не просто техническая формальность, а обязательство, взятое белорусской стороной. Для этого - регулярные занятия на точной копии пульта управления, на который сегодня пришло сообщение об аварийной ситуации.







На первом блоке - так называемая запроектная авария - загрязнению подверглась часть Островецкого района. Для работников АЭС - считанные секунды, чтобы построиться, доложить обстановку и получить оперативные задания. К слову, предыдущие масштабные учения прошли два года назад. Тогда на месте станции была большая строительная площадка, поэтому для персонала АЭС сегодня настоящее боевое крещение. Равняются на слаженную работу бойцов МЧС.





Спецслужбы тренировались ликвидировать практически невозможные ЧС





В руках спасателей - судьба местного населения. Но и от действий самих людей зависит скорость спасения. Вместо норматива - фраза "как можно быстрее". Услышав сирену - колонна направляется к временному пункту сбора. Деревня Бобровники находится ближе всех к площадке Белорусской АЭС. Здесь 80 жителей, но сегодня население, в основном, преклонного возраста тревожить не стали - их роли исполнили статисты - молодые люди, которые только учатся на спасателей. Они же - главные действующие лица на специальном пункте, который отделяет грязную территорию от чистой. Здесь проводят дозиметрические тесты, оказывают медпомощь и выдают чистую от радионуклидов одежду. Далее - последняя точка учений. В сегодняшних учениях были задействованы свыше 270 человек и более 40 единиц техники, включая силы и средства МЧС, МВД, Минздрава и других организаций. Важно было отработать именно слаженность. Свою высокую оценку дал вице-премьер Владимир Кухарев.









Пуск первого энергоблока планируется в январе 2020 года



