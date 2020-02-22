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Масштабные реконструкции боев на "Линии Сталина"
Ко Дню защитников Отечества на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" проходят праздничные мероприятия. Самые яркие моменты -масштабные реконструкции боев. Буквально только что завершился эпизод Рогачевской наступательной операции 1-го Белорусского фронта. Она проходила в эти дни 76 лет назад. Тогда, в 1944, в ходе ожесточенного сопротивления советские войска нанесли серьезное поражение противнику, ликвидировав его плацдарм на левом берегу Днепра. Бои проходили в районе Нового Быхова, Жлобина и Рогачева. Успех операции создал благоприятные условия для наступления на бобруйском направлении.
Впереди гостей комплекса ожидает реконструкция Афганской войны – боя в кишлаке Кобай провинции Кандагар. Также в этот день посетителям доступны десятки игровых и интерактивных зон.
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