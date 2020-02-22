Масштабные реконструкции боев прошли на "Линии Сталина"

Демонстрация боевого искусства наших солдат и офицеров сегодня прошла на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Самыми яркими моментами стали военные реконструкции. Эпизод из Афганской войны - бой в кишлаке Кобай провинции Кандагар. А также сценарий из Рогачевской наступательной операции 1-го Белорусского фронта. Она проходила в эти дни 76 лет назад. В ходе ожесточенного сопротивления советские войска нанесли серьезное поражение противнику, ликвидировав его плацдарм на левом берегу Днепра.



Бои проходили в районе Нового Быхова, Жлобина и Рогачева. Успех операции создал благоприятные условия для наступления на бобруйском направлении.Посмотреть на военные баталии пришли несколько тысяч зрителей. Также в этот день посетителям "Линии Сталина" были доступны десятки игровых и интерактивных зон.

