Масштабные торжества в честь юбилея Минской области принимает Молодечно

Масштабные торжества в честь юбилея Минской области сегодня принимает Молодечно. Местный Дворец культуры одновременно стал и выставочной площадкой, где демонстрируются достижения разных отраслей экономики и социальной сферы центрального региона. От пышных и оригинально украшенных тортов и караваев до IT-разработок. На праздник приглашены сотни гостей, многие из которых отмечены государственными наградами, грамотами и благодарностями за профессиональные заслуги.