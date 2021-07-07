ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Масштабные учения в Смолевичском районе

Масштабные учения в эти дни проходят в Смолевичском районе. Спасатели, железнодорожники, сотрудники ОСВОДа, представители различных организаций и структур отрабатывают разные сценарии чрезвычайных происшествий и техногенных катастроф. За основу взяты сценарии - пожар на железной дороге, крушение легкомоторного самолета возле аэропорта, автокатастрофа, в результате которой машина оказалась в реке.

Цель таких учений - отработать взаимодействие ведомств и организаций Смолевичского района в случае чрезвычайных происшествий.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все