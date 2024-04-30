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Масштабный флешмоб в канун Дня Победы объединил работников нефтедобывающей отрасли из Беларуси, России и Китая

Масштабный флешмоб белорусских нефтяников в канун Дня Победы и 80-летия освобождения Беларуси объединил работников отрасли из Беларуси, России и даже Китая. Представители всех подразделений отечественного предприятия спели строчки из известных песен военных лет. Солдатская форма, советский антураж, аккомпанемент баяниста, цветы, государственная и корпоративная символика: творческий подход к делу добавил праздничному видео красок.

Три популярные песни, посвященные Великой Победе, объединили построчно все коллективы наших подразделений, при этом не только Гомельщины, но и областей всей Республики Беларусь и даже западной Сибири Российской Федерации и Китая. Нашей акцией мы вместе говорим спасибо нашим дорогим ветеранам за красивую, цветущую, яркую и мирную Родину
Ольга Федорович, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"

Ежегодно белорусские нефтяники реализуют проект "День Победы. Лица и судьбы". Акция стартует в преддверии 9 Мая и завершается 3 Июля. В ней через страницы корпоративных СМИ сотрудники рассказывают о своих родственниках, прошедших сквозь огонь Великой Отечественной войны.

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