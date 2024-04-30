Масштабный флешмоб в канун Дня Победы объединил работников нефтедобывающей отрасли из Беларуси, России и Китая

Три популярные песни, посвященные Великой Победе, объединили построчно все коллективы наших подразделений, при этом не только Гомельщины, но и областей всей Республики Беларусь и даже западной Сибири Российской Федерации и Китая. Нашей акцией мы вместе говорим спасибо нашим дорогим ветеранам за красивую, цветущую, яркую и мирную Родину

Ольга Федорович, заместитель гендиректора ПО "Белоруснефть"