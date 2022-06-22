Масштабный митинг-реквием состоялся на рассвете в Брестской крепости

В Брестской крепости, которая первой приняла удар врага, на рассвете почтили память погибших героев-защитников. В мемориале состоялся масштабный митинг-реквием, на котором вспоминали имена героев. Начался он на площади Церемониалов в 4:00 - за несколько минут до того момента, как 22 июня 1941 года предрассветную тишину разорвал грохот снарядов. Тысячи людей идут на рассвете в Брестскую крепость. В память о погибших возложить цветы.



Кульминация - военно-историческая реконструкция. В театрализированном бою отразили ключевые эпизоды обороны. Контратаки и один из самых драматичных моментов - взятие мирных жителей в плен. В этом году в военизированном представлении участвовали реконструкторы из Беларуси, России, Эстонии и Китая.