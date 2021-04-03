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Масштабный молодежный субботник в Беларуси - добрая весенняя традиция

Сегодня генеральная уборка состоялась на территории парка Медвежино

Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй месяц весны начала минская городская организация БРСМ.

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Сегодня к акции присоединились представители Мингорисполкома и депутаты. Деловые костюмы сменили на спортивные. Трудились все, независимо от пола и возраста.

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