Масштабный молодежный субботник в Беларуси - добрая весенняя традиция

Убрать мусор и спилить старые деревья - лишь часть задуманного. С марафона чистоты второй месяц весны начала минская городская организация БРСМ.

Сегодня к акции присоединились представители Мингорисполкома и депутаты. Деловые костюмы сменили на спортивные. Трудились все, независимо от пола и возраста.