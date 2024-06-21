Масштабный мотопробег, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси, принимал Слоним - около сотни байкеров привезли праздник в детские учреждения

Из Минска в Брест стартовал утром 21 июня масштабный международный мотопробег, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси. Первым пунктом в многокилометровом маршруте стал город Слоним.

Около сотни байкеров, в том числе и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, посетили социально-педагогический центр. Здесь состоялось торжественное открытие новой игровой площадки для детей. Были и другие подарки для здоровья и спорта. Подробнее о мотопробеге рассказал Юрий Карнелович.

Масштабный мотопробег, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси, стартовал 21 июня утром из Минска. Около сотни байкеров, в том числе и глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко направились в Брестскую крепость, чтобы отдать дань уважения героям Великой Отечественной в знак благодарности за мир.

"Важно сейчас помнить, в нынешней политической ситуации важно не забывать, а показывать все это, чтобы наше поколение, наши дети помнили и чтили", - сказал участник мотопробега.

Впереди сотни километров дорог и запланированная остановка в Слониме. Участники мотопробега приехали в социально-педагогический центр, привезли его воспитанникам подарки и хорошее настроение.

Сегодняшний визит - это своего рода выполнение обещаний, данных еще в конце прошлого года, во время акции "Наши дети". Тогда представители Национального олимпийского комитета подарили центру детскую игровую площадку. Ее презентацию ее из-за погодных условий перенесли на лето.

Еще в прошлом декабре обещали детям, что приедем на открытие площадки, которую подарил НОК, когда ее установят. Поэтому мы свое обещание выполнили, приехали на мотоциклах. Мы видим радость ребят, видим их горящие глаза. Конечно, для них это интересно. И если это в наших силах, мы этот праздник готовы делать чуть ли не каждый месяц. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси, участник мотоклуба H.O.G. Iron Birds Chapter

Воспитанники центра получили в подарок мячи, спортивную форму и инвентарь. Теперь футбол станет у ребят самым популярным видом спорта.

Мы спортивный мотоклуб, поэтому подарки у нас спортивные. Мы приняли решение купить снаряжение для футбола - ворота, мячи, форму. Нам кажется, это будет для детей отличным подарком для усиления здоровья и настроения. Петр Петров, участник мотоклуба H.O.G. Iron Birds Chapter (Санкт-Петербург, Россия)

В свою очередь ребята подготовили для гостей свой подарок - музыкальный. А еще пригласили байкеров на ринг и на равных состязались в многочисленных конкурсах на выносливость и смекалку.

Кульминацией сегодняшнего праздника стала спортивная эстафета. В ней приняли участие все - и дети, и байкеры. И, как водится в таком виде спорта, проигравших не было. Заряд бодрости и хорошего настроения получили все.

Самый долгожданный момент - знакомство с байками. Примерить шлем, посидеть на мотоцикле и даже попытаться его завести - такой шанс не упустил никто.

Очень рады сегодня приезду такого количества байкеров. Дети в восторге, они имеют возможность пообщаться с байкерами и посидеть на мотоциклах, почувствовать себя в роли байкеров. Поэтому позитивное настроение у детей присутствует. Татьяна Кожемяко, директор социально-педагогического центра Слонимского района