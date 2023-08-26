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Масштабный образовательный форум прошел в Минске
Чему и как будут учить школьников? Масштабный образовательный форум состоялся в Минске.
В обсуждении стратегий столичного образования приняли участие сотни лучших педагогов, представители профсоюза, министерств, мэрии и Совета Республики. Также к диалогу дистанционно подключились коллективы более 200 учреждений образования. В числе поднятых тем развитие профильного обучения, профессиональная подготовка кадров в колледжах, патриотическое воспитание молодежи. Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, представители власти должны черпать и анализировать информацию из школ. Только так будет возможно выявлять актуальные проблемы.
До начала работы пленарного заседания была организована выставка, где педагоги презентовали лучший опыт отрасли от цифровизации обучения до инклюзивного образования.
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