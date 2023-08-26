Масштабный образовательный форум прошел в Минске

Чему и как будут учить школьников? Масштабный образовательный форум состоялся в Минске.

В обсуждении стратегий столичного образования приняли участие сотни лучших педагогов, представители профсоюза, министерств, мэрии и Совета Республики. Также к диалогу дистанционно подключились коллективы более 200 учреждений образования. В числе поднятых тем развитие профильного обучения, профессиональная подготовка кадров в колледжах, патриотическое воспитание молодежи. Как отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, представители власти должны черпать и анализировать информацию из школ. Только так будет возможно выявлять актуальные проблемы.