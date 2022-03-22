Масштабный республиканский автопробег посвятили памяти жертвам трагедии в Хатыни

Памятной дате сегодня посвящен масштабный республиканский автопробег. Многочисленные колонны из всех областей и районов встретились на Кургане Славы. Место встречи патриотов выбрано не случайно - этот рукотворный памятник вырос на пересечении дорог в честь Великой Победы. Холм, высотой 35 метров, насыпали буквально по горсткам, землю привозили из городов-героев СССР, а также из разных населенных пунктов, пострадавших во время Великой Отечественной. На вершине Кургана Славы - скульптурная композиция из четырех штыков - как символа четырех фронтов, которые боролись за освобождение Беларуси.