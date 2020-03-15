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Масштабный рейд на озере Селява в Крупском районе провели инспекторы природоохраны
Водоем считается крупнейшим на северо-востоке Беларуси. Выгодным положением пользуются местные рыбаки, хватает и приезжих... В руки ревизоров попали и браконьеры.
Рассказывает Александр Камович.
Масштабный рейд природоохраны
Озеро Селява считается крупнейшим водоемом на северо-востоке Беларуси. Общая площадь - порядка 15 км квадратных. Здесь обитают практически все виды рыб, которых можно встретить в нашей стране. Поэтому озеро привлекает любителей как законной, так и нелегальной рыбалки.
Особое внимание - сетям
В рейд на озеро выехали сразу 6 групп из разных инспекций. Не случайно выбрано и время - так называемый преднерестовый период. Этим, к слову, не гнушаются пользоваться некоторые любители рыбки. Чтобы проинспектировать такой большой водоем, защитникам природы приходится бороздить десятки километров.
Инспекторы природоохраны выявили несколько групп браконьеров
Иной раз, чтобы выйти на нарушителя, приходится сидеть в засаде долгие ночи. Так случилось с группой Витебской областной инспекции. Наряд обнаружил сети, поставленные в камышах. Решили ждать. И уже с утра хозяева сами же и угодили в свои сети.
Впрочем, на этом диалог не заканчивается. Инспекторы предлагают сдать сети добровольно, если такие имеются дома. Это в свою очередь освободит от новой ответственности.
И если местные браконьеры, как правило, на карандаше, приезжих вычислить труднее. Как пример - нарушитель из Крупок. В его сети попали 12 особей рыбы, в том числе - щука, за каждую особь которой ему теперь придется заплатить почти по 250 рублей.
Профилактика и оперативная работа
Итоги нынешнего рейда - 7 сетей длиной почти 300 метров и, конечно, незаконный улов. Надо сказать, добыча не самая крупная, но с учетом периода и в пересчете на деньги ущерб мог бы быть колоссальный.
Конечно, каждый волен выбирать сам, каким образом проводить досуг. Впрочем, для тех, кто еще раздумывает пойти ли на нелегальный промысел, напомним. Во-первых, сохранение природы - это благо, которое мы все должны беречь. Во-вторых, те деньги, которые уйдут на штрафы, лишними точно не будут. Не говоря уже об уголовной ответственности и свободе.
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