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Масштабный соцопрос "Беларусь. Мнение о будущем" - о чем говорят результаты?

Экспертная среда и белорусское общество продолжают анализировать результаты масштабного и важного соцопроса "Беларусь. Мнение о будущем". О чем говорят результаты? Прежде всего, что у белорусов произошло абсолютное единение ценностей и единое представление о суверенной политике государства. И чем оно уникально? Фактически оно обнулило те негативные представления, которые активно навязывались обществу в недавнее время.

Данные масштабного социсследования: более 63 % белорусов планируют принять участие в референдуме


Белорусы выражают поддержку институтам власти, армии, силовым структурам и в большинстве поддерживают изменения в Конституции. Да, безусловно, белорусы за перемены, однако это несколько иное мировоззрение - ориентация на социальную революцию и эволюционный путь дальнейшего развития нашей страны.

На мой взгляд, больше всего волнует белорусов необходимость наличия социального спокойствия, сохранения социальных гарантий и, безусловно, поступательное, конструктивное, поэтапное движение вперед. Само по себе название исследования фундаментальное и судьбоносное: «Беларусь. Мнение о будущем». Очевидный вывод, который прежде всего напрашивается: во-первых, общество успокоилось. Необходимо отметить высокую степень социального спокойствия и ориентацию на социальную революцию - на эволюционный путь дальнейшего развития. И как традиционно, белорусское общество выбирает стабильность. Стабильное развитие государства, общества и страны.

Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник центра социологических и политических исследований БГУ

Участниками опроса стали более 10 тысяч белорусов

Спектр вопросов широкий. Доверие к органам власти, армии и правоохранительным органам, к суверенитету, интеграционным процессам, мнение о давлении на нашу страну со стороны Европы и США. Цифры опубликованы и доступны широкой аудитории.

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