Масштабный соцопрос "Беларусь. Мнение о будущем" - о чем говорят результаты?

На мой взгляд, больше всего волнует белорусов необходимость наличия социального спокойствия, сохранения социальных гарантий и, безусловно, поступательное, конструктивное, поэтапное движение вперед. Само по себе название исследования фундаментальное и судьбоносное: «Беларусь. Мнение о будущем». Очевидный вывод, который прежде всего напрашивается: во-первых, общество успокоилось. Необходимо отметить высокую степень социального спокойствия и ориентацию на социальную революцию - на эволюционный путь дальнейшего развития. И как традиционно, белорусское общество выбирает стабильность. Стабильное развитие государства, общества и страны.





Александр Посталовский, ведущий научный сотрудник центра социологических и политических исследований БГУ