Масштабный субботник в Минске объединил тысячи людей

Благоустроить дворы, места массового отдыха, парки. Во время месяца наведения порядка такие задачи стоят перед участниками масштабного субботника в белорусской столице. К доброй инициативе присоединились тысячи человек. Волонтеры накануне благоустроили и лесопарк "Медвежино".Продолжается в столице зеленый субботник. Не менее 10 тысяч кустарников и около 300 деревьев планируется высадить сегодня во всех районах города.