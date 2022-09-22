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Масштабный велопробег прошел в День без авто
Внести свой вклад в экологию города и поддержать здоровый образ жизни. Сегодня, в День без автомобиля, в Минске по традиции прошел масштабный велопробег.
Более 100 представителей учреждений и организаций Минска (руководители и специалисты коммунальной сферы, промышленных предприятий, администраций районов) с самого утра пересели на велосипеды. Маршрут от аквапарка "Лебяжий" прошел по главной магистральной велодорожке вдоль проспекта Победителей.
Во-первых, Минск перегружен. Автомобилей много, выхлопы, газы. Естественно, сейчас все борются с этим, естественно, мы поддерживаем данную акцию, чтобы больше люди сегодня ездили на велосипедах и наш город стал чище.
День без автомобиля - это тоже очень правильный шаг. Мы помогаем таким образом нашей планете быть чище, быть добрее и быть немного спортивнее. Все-таки спорт - это жизнь.
Необходимо хотя бы маленький вклад вносить личный в дело по охране окружающей среды. Ведь сегодня таким своим велопробегом завершаем эту неделю, этот праздник. Символично, чтобы людям показать, что выбросы загрязняющих веществ в воздух должны сокращаться, мы этому должны способствовать.
Финальная точка велозабега - площадь Победы. Здесь участники возложили цветы к монументу в память о героях Великой Отечественной войны. А недалеко, в парке Горького, стартовал пробег электродевайсов. На экомаршрут вышли электроскутеры, сигвеи, моноколеса и самокаты. Такая зеленая инициатива завершила неделю мобильности.
День без автомобиля в неделю мобильности мы, минчане, используем для того, чтобы в первую очередь убедить самих себя отказаться от автомобиля, действовать чуть более экологично, правильно по отношению к нашему городу.
Тем, кто сегодня выбрал экологический транспорт вместо автомобиля, дарят фрукты в нескольких точках города. А предъявив водительское удостоверение и техпаспорт, весь день можно пользоваться общественным транспортом бесплатно.
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