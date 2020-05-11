Масштабы Мирового океана - в Минском центре океанографии

Во время ремонта в музее обновили интерьер и аквариумы. В центре - десятки видов морских обитателей изо всех уголков мира: от разноцветных рыб-клоунов и вишневых креветок до опасных пираний, огромных черепах и даже главных морских хищников - правда, в мини-формате. Акуленок Академик - главная достопримечательность музея. Периодически все они путешествуют по столице как часть мобильного музея.



