Когда развернется массовая торговля новогодними елями и соснами в Беларуси

Массовая торговля новогодними елями и соснами развернется в Беларуси с 22 декабря, рассказал во время пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун, сообщаетБелТА.

По словам Александра Драгуна, массовая торговля новогодними деревьями развернется с 22 декабря. При этом в каждом регионе установлены свои даты открытия елочных базаров. Самые первые новогодние торговые точки откроются в Брестской области 17 декабря. В Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях торговля начнется с 20 декабря, в Гомельской - с 22-23 декабря.

С 22 декабря Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр представит свою продукцию в Минске по адресу ул. Притыцкого, 146. В столице также с 16 декабря начнет работать елочный базар на базе Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70), а Копыльский опытный лесхоз организовал торговую точку по адресу: Логойский тракт, 52.

Что касается цен, то в государственных лесохозяйственных учреждениях они сохранены на уровне прошлого года. "Цены ни в коем случае не увеличатся. В лесничествах елку до метра можно будет купить от Br8, до 2 м - от Br10. На елочных базарах стоимость будет выше за счет затрат на логистику и доставку. Приобрести новогоднее дерево в кадке можно будет от Br20", - рассказал первый замминистра.