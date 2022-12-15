3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Когда развернется массовая торговля новогодними елями и соснами в Беларуси
Массовая торговля новогодними елями и соснами развернется в Беларуси с 22 декабря, рассказал во время пресс-конференции первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Драгун, сообщаетБелТА.
По словам Александра Драгуна, массовая торговля новогодними деревьями развернется с 22 декабря. При этом в каждом регионе установлены свои даты открытия елочных базаров. Самые первые новогодние торговые точки откроются в Брестской области 17 декабря. В Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской областях торговля начнется с 20 декабря, в Гомельской - с 22-23 декабря.
С 22 декабря Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр представит свою продукцию в Минске по адресу ул. Притыцкого, 146. В столице также с 16 декабря начнет работать елочный базар на базе Минского лесхоза (ул. Багратиона, 70), а Копыльский опытный лесхоз организовал торговую точку по адресу: Логойский тракт, 52.
Что касается цен, то в государственных лесохозяйственных учреждениях они сохранены на уровне прошлого года. "Цены ни в коем случае не увеличатся. В лесничествах елку до метра можно будет купить от Br8, до 2 м - от Br10. На елочных базарах стоимость будет выше за счет затрат на логистику и доставку. Приобрести новогоднее дерево в кадке можно будет от Br20", - рассказал первый замминистра.
Ежегодно в Беларуси реализуется около 130-140 тыс. новогодних деревьев. Из них около 40 тыс. - обыкновенная сосна, а остальная часть приходится на европейскую ель. По словам Александра Драгуна, в этом году будет примерно такая же цифра. "Лесхозы готовы обеспечить белорусов всем необходимым новогодним ассортиментом", - подчеркнул он.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов