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Массовая уборка продолжается в Минской области

Когда на счету каждый погожий день! Массовая уборка продолжается в Минской области. Аграрии освоили уже около 10 % площадей. Каравай центрального региона весит более 170 тысяч тонн.

Убирают сейчас ячмень, рожь, тритикале, пшеницу. Под эту урожайную культуру в хозяйстве "Полочаны" Молодечненского района отвели около 700 гектаров. На хлебной ниве побывала Алена Витко (видео).


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