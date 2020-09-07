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Массовая вакцинация людей из групп риска от COVID-19 планируется после ноября-декабря этого года

Уже к концу этой недели Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии России получит разрешение на выпуск первой партии вакцины от коронавируса. Пока они будут небольшими. Массовая вакцинация людей из групп риска планируется после ноября-декабря этого года.

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