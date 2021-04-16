Массовая вакцинация от коронавируса проходит в Бресте

Прививку от коронавируса делают пациентам из группы риска. Это пенсионеры, а также люди с хроническими заболеваниями. Уколы делают в поликлиниках города по предварительной записи. Чтобы попасть в лист ожидания, достаточно позвонить в кол-центры учреждений. Вакцинация проходит в два этапа. Через 21 день после первого укола нужно сделать повторный. Вторую дозу препарата сейчас как раз получают работники образования.



Сейчас в поликлиниках идет активная запись остальных пациентов, в том числе не входящих в зону риска.



