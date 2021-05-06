3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Массовая вакцинация в Беларуси - желающих привиться более 400 тысяч
Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в Беларуси - желающих привиться более 400 тысяч. Первый компонент вакцины уже получили около 300 тысяч человек, полный курс прошли почти 140 тысяч. До конца следующего года в стране прививку должны получить не менее 60 % населения. Вакцинация, в том числе от других инфекций, проводится за счет бюджета, это позволяет увеличить охват пациентов. В 2019 году удалось предупредить более 140 тысяч случаев заболеваний. Только по гриппу заболеваемость снизилась в 12 раз. Аудит, насколько эффективно расходуются средства на вакцинацию, проводит Госконтроль.
Как показали результаты, действующая в Беларуси система по защите населения от инфекционных заболеваний обеспечивает порядок проведения вакцинации и в целом позволяет эффективно расходовать выделяемые на эти цели средства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП