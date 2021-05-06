Массовая вакцинация в Беларуси - желающих привиться более 400 тысяч

Массовая вакцинация от коронавируса продолжается в Беларуси - желающих привиться более 400 тысяч. Первый компонент вакцины уже получили около 300 тысяч человек, полный курс прошли почти 140 тысяч. До конца следующего года в стране прививку должны получить не менее 60 % населения. Вакцинация, в том числе от других инфекций, проводится за счет бюджета, это позволяет увеличить охват пациентов. В 2019 году удалось предупредить более 140 тысяч случаев заболеваний. Только по гриппу заболеваемость снизилась в 12 раз. Аудит, насколько эффективно расходуются средства на вакцинацию, проводит Госконтроль.