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Массовое отравление в отеле Хургады - среди пострадавших двое белорусов
Среди пострадавших в отеле в Хургаде - двое несовершеннолетних граждан Беларуси.Они получают всю необходимую медицинскую помощь. За развитием событий следит посольство Беларуси в Египте. Консул нашей страны прокомментировал ситуацию.
Всего пищевое отравление подтверждено у 47 постояльцев отеля, но, по сообщениям отдыхающих, их количество может быть около 200. Директор гостиницы на три месяца отстранен от работы, трое сотрудников задержаны. Новых постояльцев здесь не принимают, все бронирования на предстоящий период отменены.
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