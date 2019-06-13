Массовое цветение тюльпанового дерева началось в Ботаническом саду Минска

В Ботаническом саду началось массовое цветение редкого для обычных парков дерева. Желтый тополь, тюльпановое или белое дерево - все это название одного растения. Встретить в Беларуси тюльпановое дерево можно только одного вида, родина которого Северная Америка. На территории Ботанического сада также есть единственный экземпляр. Цветение обычно продолжается три недели.



Тюльпановое дерево можно выращивать и в домашних условиях. Главное для него - большое пространство, хорошая почва и своевременный уход.