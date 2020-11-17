Массовое зарыбление водоемов Гродненской области

В Беларуси началось осеннее зарыбление водоемов. В Гродненской области прописку сменили сотни мальков промысловых рыб: карпа, белого амура, щуки. Несколько месяцев акватории озер изучали биологи, подбирали оптимальные виды рыб, которые не нарушат местную экосистему. В результате самое популярное место рыбалки у жителей областного центра - озеро Юбилейное - пополнилось промысловой рыбой. Вес мальков около 200 граммов, а всего за год они вырастут до килограмма. В рамках программы восполнения биоресурсов до конца ноября в водоемы области планируется выпустить более 5 тонн рыбы.