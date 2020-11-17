3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Массовое зарыбление водоемов Гродненской области
В Беларуси началось осеннее зарыбление водоемов. В Гродненской области прописку сменили сотни мальков промысловых рыб: карпа, белого амура, щуки. Несколько месяцев акватории озер изучали биологи, подбирали оптимальные виды рыб, которые не нарушат местную экосистему. В результате самое популярное место рыбалки у жителей областного центра - озеро Юбилейное - пополнилось промысловой рыбой. Вес мальков около 200 граммов, а всего за год они вырастут до килограмма. В рамках программы восполнения биоресурсов до конца ноября в водоемы области планируется выпустить более 5 тонн рыбы.
Зарыбление водоемов Гродненской области проходит за счет добровольных взносов рыбаков. Таким образом местные жители фактически инвестируют в будущий богатый улов.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов