Попытаемся по пунктам разобраться в том, что происходило на улицах Минска ровно неделю назад. Здесь, в этой студии, мы с экспертами до поздней ночи обсуждали день выборов. Тем временем на улице прошел многотысячный митинг, который перерос в столкновения с правоохранителями. Похожая ситуация наблюдалась и следующей ночью.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Как сегодня, через неделю, видится и воспринимается то, что происходило на улицах Минска. А также причины такой ситуации - ищем в следующем материале.



Массовые акции протестов в Беларуси начались в ночь с 9 на 10 августа. К сожалению, они переросли в столкновения с правоохранителями. Особенно напряженная ситуация на улицах Минска и других городов сложилась на протяжении первой пары суток. Положение было действительно сложным. Вместе с людьми, которые мирно вышли выразить протест, оказались и те, кто был настроен именно на жесткие столкновения. На улицах столицы начали возводить баррикады. Материалы для них брали здесь же: мусорные контейнеры, заборы, доски, автомобильные покрышки. Подавляющее большинство "строителей" - молодые люди, которые готовились именно к силовому противостоянию. Рядом, и из любопытства, и по зову убеждений была и абсолютно мирная молодежь. Когда радикалы перешли к активным действиям, а правоохранители начали их усмирять, любопытные и мирные протестанты также пострадали. Всего за 4 дня были задержаны больше 6 000 человек.







В Беларуси сегодня проходят подчеркнуто мирные протесты

Люди выстраиваются на улицах в "цепи солидарности". Волнует ситуация и рабочих в коллективах десятков предприятий, в том числе на МАЗе, "Белшине", "Беларуськалии", "Гродно-Азоте", МТЗ и МЗКТ. Работники Белтелерадиокомпании также заострили внимание руководства на проблемах. Сама возможность такого обсуждения и диалога возникла после того, как радикалов на улицах не стало. И теперь, возможно, впервые в истории, именно в Беларуси, разрушительная спираль эксцессов, спланированных извне, то есть привычный сценарий так называемых мягких революций пойдет непривычным путем. Когда ночные радикалы покинули улицы, на них открылось место для мирного диалога днем.

Теперь попробуем разобраться, что же происходило ночью на минских улицах? Уже ни для кого не секрет, что на ночных погромах работали хорошо организованные провокаторы. Это у них потом находили ножи, удавки, радиостанции, газовые баллоны, взрывоопасные вещества. Согласитесь, с таким набором на мирный протест не ходят. Такой набор может провоцировать только агрессию и жертвы… Работали эти люди по четкому сценарию: организаторы назначают время и место, координаторы настраивают протестующих на провокации и дают команды на месте. Она из неудачных попыток попала в объектив. На кадрах четко видно, как двум мужчинам какой-то человек дает указания. Правда, один из них, видимо, неправильно понял установку и попытался не вовремя осуществить провокацию. Верхушка логической пирамиды команд, призывов и координации находится вообще не в Беларуси. Те, кто верит всему, что пишут в интернете, оказались под влиянием целой сети телеграмм-каналов, которые ведут работу из Польши. Люди становятся участниками массовых беспорядков, порой сами того не понимая.





Именной телеграмм-канал, выдающий якобы объективные факты о Беларуси, в последнее время пользуется большой популярностью

Но не все знают, что работает он из Польши. И это не один человек. Это большая структура, которая выдает сотни, а с учетом дочерних каналов, тысячи сообщений в сутки и накачивает белорусскую молодежь своей, выгодной себе информацией. О ее качестве в среде журналистов уже ходят легенды. Достаточно сказать, что по якобы инсайдерской информации этого телеграмм-канала только за первые двое суток после выборов действующий Президент Беларуси сбежал… в три разные страны. Сообщений о возвращении не было. Четкая и планомерная информационная атака на Беларусь не могла остаться не замеченной. В нашей стране на создателя издания Степана Путило заведено уголовное дело. Также он объявлен в розыск в России. Также важно понимать, что изначально в ядре протеста - большое количество иностранцев. Которые специально приехали в нашу страну со своими целями. Вот, к примеру, два россиянина - Артем Важенков и Игорь Рогов. Неоднократно судимые. Координаторы "Фонда Навального" и активисты организации "Открытая Россия", которая имеет отношение к небезызвестному олигарху Михаилу Ходорковскому. Якобы приехали наблюдать за выборами, но без аккредитации. Сейчас Важенков и Рогов проходят подозреваемыми по уголовному делу об участии в массовых беспорядках.

Подтянулись и украинские специалисты по революциям. Многих, конечно, на границе развернули, но разве за всеми уследишь? Это интервью украинской журналистки, которая не смогла попасть в Минск. Вот что она рассказала в эфире одного из местных телеканалов. Но основа этого агрессивного ядра протеста (заметим, мы говорим не про всех, а про ядро) - все-таки наши соотечественники. Среди них - много ранее судимых. Некоторые страницы из биографии можно легко прочесть по татуировкам на теле.

А этот минчанин на время революционной работы снял номер на 17 этаже гостиницы "Беларусь". Ему подчинялись трое координаторов рангом пониже, которые в свою очередь, командовали сотнями - классическая схема "майдана". А это показания организатора протестных акций в микрорайоне Уручье. Юрий Воскресенский - координатор штаба Бабарико по Первомайскому району. Этот человек, как видно из его рассказа, осознал, что его обманули.





В середине недели стало известно, что экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская покинула пределы Беларуси и сейчас находится в Литве