Массовые беспорядки в Минске. Милиция пресекает все попытки нарушить закон

В Минске второй день подряд протестующие устраивают массовые беспорядки. Милиция пресекает все попытки нарушить закон и со стороны участников, и со стороны группы организованных провокаторов. Вчера в город вышли агрессивно настроенные люди. На улице Притыцкого митингующие стали строить баррикады, разбирая скамейки, клумбы, используя мусорные баки. В ходе противостояния со службами правопорядка, которые попытались освободить проезжаю часть, около 23:00 один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, сообщает МВД Беларуси.Устройство взорвалось в руке мужчины, в результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. Как стало известно, погибший - 33-летний житель города Минска. В свое время он был осужден и отбывал наказание за убийство человека.





Агрессия и провокации

В Минске произошло еще несколько жестких столкновений между участниками беспорядков и правоохранителями. Протестующие бросали в сотрудников милиции бутылки, куски тротуарной плитки, а также обстреливали фейерверками,также обстреливали фейерверками и забрасывали коктейлями Молотова.

В свою очередь стражи порядка делали все возможное, чтобы усмирить агрессивно настроенных людей. Еще одним местом, где накануне прошли массовые беспорядки, стала площадка перед торговым центром "Рига". Там протестующие возвели баррикады. Отметим, что именно с таких конструкций стал разрастаться в свое время украинский майдан, закончившийся трагедией для всей страны. Беспорядки прошли и в других городах страны. В результате пострадал 21 сотрудник органов внутренних дел, 5 из них госпитализированы. Сценарий беспорядков во всех случаях был примерно одинаковый. Координаторы настраивают протестующих на провокации, затем возводятся баррикады, после чего начинаются столкновения с милицией. Летят камни, тротуарная плитка и даже мусорные баки.Как координируются действия протестующих из-за рубежа и внутри страны, не скрывая, рассказывают правоохранителям участники беспорядков.

По словам правоохранителей, а также жителей сразу целого ряда городов, в которых отмечены беспорядки, в их населенных пунктах наблюдается необычное скопление автомашин с российскими номерами, замечены молодые люди с явно украинским акцентом. То, что иностранные граждане принимают непосредственное участие в беспорядках, подтверждают и кадры, предоставленные правоохранительными органами. Среди задержанных и граждане России (видео).

Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело

Правоохранители сообщают, что среди задержанных большое число лиц с богатым уголовным прошлым. Они стоят во главе уличных беспорядков, втягивают в противоправную деятельность людей очень молодого возраста, легко поддающихся влиянию и настроенных крайне агрессивно. Правоохранители и медики подтверждают, что многие задержанные находились в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Конечно, есть и люди, которые имеют уже определенное криминальное прошлое. У них уже сформировалась модель противоправного поведения и противоправного сознания, которое по большому счету толкает их к преступным рецидивам. И для них как раз такого рода мероприятия, связанные с общественно-политическими событиями в государстве, с возможностью выплеснусь свою агрессию, являются очень таким серьезным катализатором - выйти на улицу, на площадь. Устроить несанкционированный митинг, собрать вокруг себя большое количество людей и тем самым выразить свой протест, а в лучшем случае дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, тем самым выплеснув свою агрессию по отношению к обществу и государству".





СК: Блокирующие транспорт авто будут изыматься у владельцев

Следственный комитет в очередной раз призвал граждан не поддаваться на провокации организаторов беспорядков. Санкции по некоторым статьям за них предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

Следственный комитет обратил внимание, что автомобили, которые используются для блокирования транспорта в городах, являются орудиями преступления. Таким образом, эти машины будут изыматься у владельцев и признаваться вещественным доказательством.

СК уже возбудил 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа в Минске и других городах страны. По подозрению в совершении преступлений задержаны свыше 80 человек. Большинство их них молодые люди в возрасте 20-25 лет.Выясняется, что в протестах участвуют и футбольные фанатские группировки.

Сергей Рачков, Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Массовые беспорядки. Все понимают, что организованы эти массовые беспорядки как извне, так и силами внутри, которые хотели бы изменить государственный строй Республики Беларусь. Нельзя поддаваться на эти провокации. Необходимо помнить о будущем, о том, что у нас мирная спокойная страна. У нас у всех есть дети, которые хотят получить и образование, и жить в цивилизованной современной стране".





Светлана Тихановская покинула Беларусь

Стало известно, что экс-кандидат в Президенты Светлана Тихановская покинула пределы Беларуси и выехала через пункт пропуск "Котловка" в 3:30 утра. Она находится в Литве. И сегодня же в интернете появилось обращение Тихановской, в котором она призывает не противостоять милиции и не выходить на площади.

Cветлана Тихановская:

"Уважаемые граждане Республики Беларусь.Я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборах главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы! Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких".

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