Массовые кражи аккаунтов в Telegram - используют схему с подарочными премиум-подписками

Минцифры РФ предупредило пользователей Telegram о массовых кражах аккаунтов при попытке получения подарочной премиум-подписки в мессенджере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой наTelegram-каналминистерства.



"Минцифры предупреждает о массовых угонах аккаунтов в Telegram. 17 декабря пользователи мессенджера столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов", - сказано в сообщении.



Отмечается, что злоумышленники используют схему с подарочными премиум-подписками. Пользователю поступает сообщение от кого-то из списка контактов, что он отправил пользователю подарок - подписку на Telegram Premium, после чего пользователь нажимает на кнопку, и в этот момент ему приходит код авторизации. На экране написано, что этот код нужно ввести, чтобы активировать премиум-подписку. Затем пользователь вводит этот код, и его аккаунт открывается у злоумышленника на компьютере. "Новый аккаунт тут же рассылает подобные сообщения по всему списку контактов и удаляет их из списка отправленных. При этом у получателей сообщение остается", - отмечается в сообщении.

