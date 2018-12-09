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Массовые протесты во Франции. Большой репортаж сегодня в 9 вечера в "Главном эфире"

Кадры с горящими баррикадами, разгоном митингующих, задержанными и ранеными в центре Парижа облетели все мировые СМИ. К чему могут привести митинги "желтых жилетов"? Большой репортаж смотрите сегодня в 9 вечера в "Главном эфире". "Желтые жилеты" с "блакітным" отливом. Бензиновый протест разгорается во Франции.

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