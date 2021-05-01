Массовый пикет прошел у здания американского посольства в Минске

Пока белорусы мирно трудятся на будущее страны сообща, неправомерные решения отдельных стран нарушают трудовые права наших граждан. Работники всех отраслей экономики выступили с требованием отменить незаконные санкции. Массовый пикет прошел сегодня у здания американского посольства в Минске.





Пикет против дискриминационных мер, принятых властями США в отношении ряда белорусских предприятий. Символично, что рабочие вышли именно сегодня, 1 Мая, когда трудящиеся всего мира выступают за основополагающее право человека на достойный труд без искусственных ограничений. Добавим, что санкции могут затронуть интересы более 35 тысяч человек. Это работники предприятий нефтехимического комплекса, а также их семьи.



Сегодня от имени 15 отраслевых профсоюзов, в составе которых люди из всей страны, направлено обращение непосредственно в Администрацию Президента США. Реакция Штатов покажет, насколько важны для демократической Америки интересы простых белорусов.

