Союз писателей Беларуси и "Мастацкая лiтаратура"продемонстрируют свои новинки в финальный день Минской книжной выставки-ярмарки

Финальный день сегодня и XXX Минской международной книжной выставки-ярмарки. Свои новинки продемонстрируют издательство "Мастацкая лiтаратура" и Союз писателей Беларуси. Также посетителей ожидают более 430 экспонентов из 20 стран, мастер-классы, ворк-шоп и творческая встреча с писателем Леонидом Юзефовичем. У стендов гости выставки могут получить книги с автографами авторов и выиграть призы в викторине "Ці ведаеш ты нашу класіку?". На главной сцене Президентская библиотека презентует проект "Беларусь созидательная". Он посвящен Году мира и созидания. Торжественная церемония закрытия состоится в три часа дня.