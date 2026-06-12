"Мастер года - 2026": в Борисове состоялся конкурс профессионального мастерства

Конкурс профессионального мастерства объединил в Борисове лучших мастеров производственного обучения.

Участники прошли закрытый практический этап, а затем на сцене презентовали себя и свою профессию публике в творческом формате. Поддержали своих наставников ученики. Победу одержал мастер производственного обучения Борисовского государственного колледжа.

Павел Авхимович, победитель областного этапа республиканского смотра "Мастер года - 2026"

"Начальный стаж был у меня в сельском хозяйстве. Там научился многому и пришел работать мастером производственного обучения в Борисовский государственный колледж. Уже 9 лет работаю с ребятами, выпустил три группы. Стараюсь с ними принимать участие в уборочных кампаниях. Выбираю одного из лучших ребят и, мы выступаем в роли помощников комбайнера".

"Задача конкурса - популяризация профессий. Примерно 50 % учащихся, закончивших базовую школу, продолжают обучение в средних специальных учреждениях образования. Быт важен, поэтому для студентов создаются все условия для комфортного проживания и успешного обучения. В 2026 году вводятся новые специальности, которые позволят расширить сетку профессий", - рассказал ректор Минского областного института развития образования Федор Дробеня.