Мастер из Дзержинского района создает скульптуры из автозапчастей

От старых автомобильных запчастей до монументальных стальных скульптур. Белорусский мастер Владимир Каноник из Дзержинского района превращает обычный металлолом в произведения искусства. Один из последних проектов - двухтонный стальной медведь высотой свыше 2,5 м. На создание арт-объекта у мастера ушло около 2 месяцев. Скульптура будет украшать город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа России, примерно в 200 км от Полярного круга.

Владимир Каноник, скульптор, художник:

"Первый этап - это обязательно эскиз, его утверждение и согласование. Затем начинается построение. По сути, процесс точно такой же, как на уроках рисования в училищах или институтах. Только вместо карандаша и бумаги мы создаем каркас из металлических прутьев, который затем заполняется материалом. И здесь крайне важна анатомическая точность".

В творческой копилке художника - уже свыше 100 работ по всей стране: величественный зубр, романтичная русалка, мудрый филин, гусар, ретромобили и сказочные персонажи. Увидеть его скульптуры сегодня можно на улицах городов, в парках и у автозаправок.