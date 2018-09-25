Мастер из Минска осваивает японскую технику канзаши

Японскую технику канзаши осваивает мастер из Минска Кристина Майстрова. Ее изделия знают и за границей - в Израиле и Польше. Атласные ленты, органза и кружева образуют настоящие лепестки. На одну работу нужны километры ткани. Как в руках мастера переплетаются культуры - материал Юлии Токарь.

Ее основные инструменты - игла и маленькие отрезки ткани. Атласные цветные ленты Кристина Майстрова удачно переплетает в особые объемные фигуры. ЗД-лебеди, куклы-шкатулки, новогодние деревья - за десятки кропотливых часов воплощает японскую технику канзаши.

Мастера комбинируют самый разнообразный материал: атласную ленту в горох, органзу, шелк, люрексную ткань и даже кружева. Небольшие отрезки определенной формы составляют в лепестки нескольких видов.

Такими ловкими движениями километры лент переплетаются в элементы декора: шкатулки в форме сердца, отделанные цветами, обручи, заколки. Оценить аксессуары, сделанные вручную, сразу помогает маленькая 6-летняя дочь Милана.

Разработка начинается с эскиза. А дальше лентами создается форма композиции. Например, крылья вот этой гордой птицы состоят из полтысячи острых лепестков.