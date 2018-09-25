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Мастер из Минска осваивает японскую технику канзаши
Японскую технику канзаши осваивает мастер из Минска Кристина Майстрова. Ее изделия знают и за границей - в Израиле и Польше. Атласные ленты, органза и кружева образуют настоящие лепестки. На одну работу нужны километры ткани. Как в руках мастера переплетаются культуры - материал Юлии Токарь.
Ее основные инструменты - игла и маленькие отрезки ткани. Атласные цветные ленты Кристина Майстрова удачно переплетает в особые объемные фигуры. ЗД-лебеди, куклы-шкатулки, новогодние деревья - за десятки кропотливых часов воплощает японскую технику канзаши.
Мастера комбинируют самый разнообразный материал: атласную ленту в горох, органзу, шелк, люрексную ткань и даже кружева. Небольшие отрезки определенной формы составляют в лепестки нескольких видов.
Такими ловкими движениями километры лент переплетаются в элементы декора: шкатулки в форме сердца, отделанные цветами, обручи, заколки. Оценить аксессуары, сделанные вручную, сразу помогает маленькая 6-летняя дочь Милана.
Разработка начинается с эскиза. А дальше лентами создается форма композиции. Например, крылья вот этой гордой птицы состоят из полтысячи острых лепестков.
Как правило, композиции у мастера не задерживаются. Элементы декора и интерьера Кристины Майстровой пользуются спросом не только в Беларуси, но и в России, Латвии, Польше, Израиле. В ближайшее время мастер в технике канзаши планирует освоить и мужскую тему - собрать подводную лодку и военный самолет.
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