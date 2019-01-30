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Мастер из Щучина вырезает из снега двухметровые фигуры
Причудливые драконы, солдатики и кролики радуют прохожих в Щучине. Мастер-самоучка вырезает из снега двухметровые фигуры. На создание одной уходит несколько дней и около тонны снега. Сначала скульптор уплотняет его и при помощи обыкновенной ножовки вырезает снежные кубы, и из них составляется персонаж. Затем всё лишнее отрезается.У мастера уже появились последователи - местные школьники выстраиваются в очередь, чтобы получить мастер-класс по работе с таким хрупким материалом.
А еще скульптор мечтает организовать в Щучине пленэр для снежных мастеров со всего региона и украсить уникальными работами главные улицы родного города.
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