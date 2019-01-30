Мастер из Щучина вырезает из снега двухметровые фигуры

Причудливые драконы, солдатики и кролики радуют прохожих в Щучине. Мастер-самоучка вырезает из снега двухметровые фигуры. На создание одной уходит несколько дней и около тонны снега. Сначала скульптор уплотняет его и при помощи обыкновенной ножовки вырезает снежные кубы, и из них составляется персонаж. Затем всё лишнее отрезается.У мастера уже появились последователи - местные школьники выстраиваются в очередь, чтобы получить мастер-класс по работе с таким хрупким материалом.

