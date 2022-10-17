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Мастер-класс "Ботаника и керамика" прошел в Ботаническом саду
Погрузиться в творчество. Уже традиционный мастер-класс "Ботаника и керамика" прошел в Ботаническом саду. Узнать все о нюансах подготовки глиняных горшков, получить консультацию по подбору материалов для росписи и применить теорию на практике. Посетителям предложили украсить своими руками предмет интерьера в нескольких техниках.
Это использование поролоновой кисти самодельной. Это перенос рисунка калькой на поверхность. Третий способ - нанесение рисунка на поверхность упаковочного материала. Это пленка.
В каждом человеке, наверное, есть художник. Вот на горшочках, которые мы уже приготовили, он и может это изобразить. Это сейчас, я бы сказала, даже модно. Направление, которое можно использовать и в интерьере своего дома. Где-то в гараже, в сарае может быть, где-то в закутках лежит этот горшочек, который выбросить жалко. И использовать как раз можно теперь. Привести в порядок и разрисовать, используя свою фантазию.