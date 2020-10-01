Мастер-класс для юных музыкантов

Национальный концертный оркестр Беларуси под управлением маэстро Михаила Финберга продолжит мини-тур по учреждениям образования с музыкальной направленностью. Уже сегодня в актовом зале10-й столичной школы, которая носит имя Евгения Глебова, зазвучит струнный оркестр. Серией концертов для подрастающего поколения музыкантов заслуженный коллектив поддерживает республиканскую акцию "Майстры мастацтваў дзецям".



