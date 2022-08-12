Мастер-класс по набойке и фестиваль органной музыки - "Вытокi" стартовали в Полоцке

Популяризация культуры и спорт - поддержка малых городов, а также развитие региональных брендов. Все это фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу". Масштабный и яркий праздник уже прошел в Речице, Столине, Новогрудке и Горках. Сейчас карнавал гостит в самом древнем белорусском городе - Полоцке. Кристина Камыш продолжит.

1160 лет. Самый древний город страны отметил свой очередной юбилей. Эти земли помнят многое - Полоцкое княжество и ВКЛ, набеги викингов и крестоносцев. Это колыбель христианства для восточных славян. Здесь появилась на свет первая в Беларуси женщина-просветительница Евфросиния Полоцкая. Здесь родился и первопечатник Франциск Скорина.

Город хранит уникальное наследие. Cейчас 11 музеев входят в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Общая выставочная площадь составляет 4 тысячи метров квадратных.

Но вообще удивительно, как богатство удалось сохранить в годы Великой Отечественной войны. Это трагическая глава в истории города. На отшибе Полоцка немцы разбили пересыльный лагерь "Дулаг-125". Смертность военнопленных достигала 200 человек в сутки. Всех хоронили в братской могиле.

Два года назад здесь был открыт мемориальный комплекс памяти жертв фашизма "Урочище Пески".

Вера Киселева, руководитель полоцкого театра "Пилигрим": Мемориал - это самое знаковое место. Людей уничтожали, как скот, уничтожали в этих ямах. Люди выживали, поэтому то, что здесь это живая яма, и она должна напоминать нашим детям, что такое фашизм.

Главный замысел организаторов фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" остается неизменным: не только приобщить каждого белоруса к национальной культуре, но и показать, насколько многогранна наша Синеокая. Сказать миру, что нам есть чем гордиться. Так древнейший город страны удерживает лидерство и в промышленности. Например, "Полоцк-Стекловолокно" - один из ведущих производителей в своем кластере. География поставок - более 50 стран.





Фестиваль, это еще об образовании. Так, сегодня специалисты БГУФК и Высшей школы тренеров обсудили актуальные вопросы подготовки спортсменов. А Белорусская олимпийская академия организовала практикум. Участники познакомились с нашими успехами на главных стартах четырехлетия.

Ну и куда же без наследия народных мастеров. В Полоцке ажиотаж вызвал мастер-класс по набойке "Маляванка".

Продемонстрировать наш город производственный, как функционирует в режиме санкционного давления, то, что мы не остановились. Мемориальный комплекс "Урочище Пески". И, конечно же, мы захотели показать наш город просветительским, а чтобы окунуться полностью в историю и посетить объекты, надо как минимум неделю. По традиции завершился первый день фестиваля концертом органной музыки Валерия Шмата. Ирина Деминова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Полоцкого райисполкома