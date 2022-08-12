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Мастер-класс по набойке и фестиваль органной музыки - "Вытокi" стартовали в Полоцке
Популяризация культуры и спорт - поддержка малых городов, а также развитие региональных брендов. Все это фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу". Масштабный и яркий праздник уже прошел в Речице, Столине, Новогрудке и Горках. Сейчас карнавал гостит в самом древнем белорусском городе - Полоцке. Кристина Камыш продолжит.
1160 лет. Самый древний город страны отметил свой очередной юбилей. Эти земли помнят многое - Полоцкое княжество и ВКЛ, набеги викингов и крестоносцев. Это колыбель христианства для восточных славян. Здесь появилась на свет первая в Беларуси женщина-просветительница Евфросиния Полоцкая. Здесь родился и первопечатник Франциск Скорина.
Город хранит уникальное наследие. Cейчас 11 музеев входят в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Общая выставочная площадь составляет 4 тысячи метров квадратных.
Но вообще удивительно, как богатство удалось сохранить в годы Великой Отечественной войны. Это трагическая глава в истории города. На отшибе Полоцка немцы разбили пересыльный лагерь "Дулаг-125". Смертность военнопленных достигала 200 человек в сутки. Всех хоронили в братской могиле.
Два года назад здесь был открыт мемориальный комплекс памяти жертв фашизма "Урочище Пески".
Вера Киселева, руководитель полоцкого театра "Пилигрим": Мемориал - это самое знаковое место. Людей уничтожали, как скот, уничтожали в этих ямах. Люди выживали, поэтому то, что здесь это живая яма, и она должна напоминать нашим детям, что такое фашизм.
Главный замысел организаторов фестиваля "Вытокі. Крок да Алiмпу" остается неизменным: не только приобщить каждого белоруса к национальной культуре, но и показать, насколько многогранна наша Синеокая. Сказать миру, что нам есть чем гордиться. Так древнейший город страны удерживает лидерство и в промышленности. Например, "Полоцк-Стекловолокно" - один из ведущих производителей в своем кластере. География поставок - более 50 стран.
Фестиваль, это еще об образовании. Так, сегодня специалисты БГУФК и Высшей школы тренеров обсудили актуальные вопросы подготовки спортсменов. А Белорусская олимпийская академия организовала практикум. Участники познакомились с нашими успехами на главных стартах четырехлетия.
Ну и куда же без наследия народных мастеров. В Полоцке ажиотаж вызвал мастер-класс по набойке "Маляванка".
Продемонстрировать наш город производственный, как функционирует в режиме санкционного давления, то, что мы не остановились. Мемориальный комплекс "Урочище Пески". И, конечно же, мы захотели показать наш город просветительским, а чтобы окунуться полностью в историю и посетить объекты, надо как минимум неделю. По традиции завершился первый день фестиваля концертом органной музыки Валерия Шмата.
После культурных событий завтра "Вытокі" сконцентрируются на своей атлетической сути. Центральным местом праздника станет площадь Свободы. Там будут организованы площадки более чем по 20 видам спорта. Каждый желающий получит возможность принять участие в олимпийском квесте. Старт в 13:00.
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