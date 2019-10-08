Мастер-класс по нейрографике прошел сегодня в столице

Мероприятие организовано благотворительным фондом помощи детям в целях сбора средств на операцию больному шестилетнему мальчику из Бобруйска Евгению Снисарю. На мастер-класс приглашены деятели культуры и спорта, медперсонал, блогеры, бизнесмены. Каждый из них имеет свою аудиторию как в общественной среде, так и в социальных сетях. Коуч - инструктор нейрографики, бизнес-тренер Надежда Адамович для проведения акции приехала из Вашингтона.



Нейрографика помогает выйти за пределы обычного мышления и помочь людям.