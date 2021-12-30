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Мастер-класс по приготовлению "мясного хлеба" прошел в "Университете культуры"
Кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционного рождественского блюда Венесуэлы - пана-де-хамона - мясного хлеба - провели для студентов Белорусского государственного университета культуры и искусств. Организовали встречу Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси и культурный Центр имени Симона Боливара в Минске. "Мясной хлеб" - главное блюдо венесуэльцев в новогодние праздники. Готовят пан-де-хамон из теста, ветчины и бекона, маслин и оливок, а также добавляют изюм. На формирование праздничного каравая нужно менее получаса, потом начиненный и скрученный багет помещают в горячую духовку на час.
Кроме пана-де-хамона венесуэльцы украшают новогодне-рождественский стол куриным салатом, запеченой свининой и традиционным безалкогольным напитком "понче-крема". Гастрономический мастер-класс прошел в "Университете культуры" и завершил цикл нынешних культурно-просветительских встреч между венесуэльской и белорусской сторонами.
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