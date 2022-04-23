Мастер-класс по росписи пасхальных яиц прошел в Национальной библиотеке

Писанки по старинному рецепту. Мастер-класс по росписи пасхальных яиц воском прошел в Национальной библиотеке Беларуси. Народный мастер Ольга Хачкова поделилась своим опытом, знаниями и секретами в технологии декорирования пасхальных яиц. Главный символ - солнце. Его рисовали наши предки на протяжении многих столетий. Писанки в Беларуси имеют статус нематериальной историко-культурной ценности.



В народе пасхальные яйца дарили не только на Пасху, но и на дни рождения. Существовало поверье: если девушка подарила парню весной такое яйцо, то осенью можно было играть свадьбу.