Мастер-класс по росписи пасхальных яиц воском прошел в Национальной библиотеке Беларуси. Народный мастер Ольга Хачкова с удовольствием поделилась своим опытом, знаниями и секретами нанесения воском замысловатых узоров на яичную скорлупу. Только после этого яйца красят в разные цвета. Главный символ писанок - Солнце. Его рисовали еще наши предки в течение нескольких столетий.