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Мастер-классы, концерты, спортивные состязания и гости из Беларуси и зарубежья - как в Глубоком прошел "Вишневый фестиваль"
"Вишневый фестиваль" собрал тысячи гостей из Беларуси и зарубежья в Глубоком Витебской области. На праздник приехали представители России, Китая, Азербайджана, Сербии.
В программе выставки, презентации на открытых локациях, конкурс гармонистов, танцевальные и музыкальные батлы, фотоконкурсы и, конечно, дегустация угощений от лучших хозяек, где главный ингредиент - вишня. Вкусная ягода, как и знаменитая сгущенка, считается брендом района. Яркие краски праздника собрала Марина Романовская.
Этот красивый праздник уже много лет объединяет творческие коллективы, народных умельцев и лучших хозяек, которые специально к фестивалю готовят такие блюда, что туристы просят добавки. Охотно здесь обмениваются не только кулинарным опытом. Путешественникам и самим жителям райцентра интересна культура разных народов.
"Очень нравится город, поэтому приезжаем сюда с удовольствием. Мы сначала на "Славянке" побыли, а сейчас на "Вишневом фестивале". Приезжаем каждый год, это традиция", - рассказал один из гостей.
Райцентр издавна славится вишневыми садами. Именно их красота и вдохновила местных жителей на проведение фестиваля. И теперь он собирает друзей из разных стран.
Новинкой 2024 года стала выставка китайских вееров - тонкая изящная работа. Гости праздника подтверждают, что даже если традиции народов отличаются, то интересы точно совпадают.
Там также играют вишневые свадьбы и ходят в гости к вишневой королеве. А костюмы артистов, которые отшивают специально к вишневому фестивалю, это отдельное произведение искусства. Несмотря на то что вишня в этом году созрела на две недели раньше, угощений и зрелищ в Глубоком хватило всем.
Уверен, что безвиз сыграл огромную роль. Я здесь увидел очень много машин с латышскими, литовскими номерами. Пускай люди приезжают и видят, как живет Беларусь, чем живет Беларусь. Хорошо работаем - хорошо отдыхаем. И это очень важно.
12-й по счету фестиваль наполнил город яркими красками лета, а его гостям подарил незабываемые эмоции, которыми в Беларуси всегда готовы делиться с друзьями.
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