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Мастер-классы по изготовлению домашнего сыра проходят в агроусадьбе Пуховичского района

Сулугуни, рикотта и моцарелла своими руками. Мастер-классы по изготовлению домашнего сыра проходят в одной из агроусадеб Пуховичского района. Здесь учат делать не только натуральные сыры и народные сувениры, а также проводят конкурсы по выпеканию блинов и взбиванию масла на скорость.

В агроусадьбе возрождают национальные традиции. Народные обряды и праздники организаторы знают во всех подробностях и адаптируют их для современных детей и молодежи.

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