Мастер-классы по изготовлению домашнего сыра проходят в агроусадьбе Пуховичского района

Сулугуни, рикотта и моцарелла своими руками. Мастер-классы по изготовлению домашнего сыра проходят в одной из агроусадеб Пуховичского района. Здесь учат делать не только натуральные сыры и народные сувениры, а также проводят конкурсы по выпеканию блинов и взбиванию масла на скорость.