3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мастер сплел тысячи ваз и корзин из лозы
По образованию агроном, но работает токарем. В свободное время увлекается лозоплетением и создает аутентичные изделия. Освоил десяток различных техник. Корзины для ягод и домашних питомцев, рождественские и пасхальные. Материал выращивает самостоятельно и дома обрабатывает каждый прутик.
Рассказывает Наталья Кезик. Вместо картофеля, моркови и капусты на своем огороде Владимир Назаров выращивает лозу. Сотни кустов на двадцати гектарах. И уход за ними особенный - чтобы зимой прутики были пригодны для плетения, летом все кусты не один раз необходимо прополоть, а осенью каждую ветку обварить в кипятке.
Этот рецепт "приготовления" лозы тридцать лет назад разработали вместе с напарником. Только очищенная от коры лоза попадает на дальнейшую переработку - раскалывание и шлифовку лент.
Именно такие заготовки Владимир Викторович затем и сплетает в корзины, огромные сундуки, вазы и настоящие художественные сюжеты. Лозоплетением мастер увлекся более 30 лет назад. В то время еще работал токарем на заводе. Сам выпилил себе необходимые инструменты для работы. Сейчас из заготовок за день мастер может сплести как минимум две корзины. А владеет примерно десятью техниками плетения.
Владимир Назаров использует лозу двух цветов. Весенний урожай веток без коры, потому имеет светло-коричневый цвет. Лоза осенняя обрабатывается, вываривается и со временем темнеет. При этом искусственные краски Владимир Викторович не использует и не покрывает свои корзины лаком.
После сезона осенней заготовки лозы у Владимира Назарова начнется любимая пора - время плетения. От рассвета до заката. Мастер знает: необходимо заготовить корзин и аутентичных сундуков на рождественские, а затем и пасхальные ярмарки. Кроме этого, свое умение сплетать деревянные прутики Владимир Назаров передает и детям - в местном центре ремесел уже более пяти лет проводит занятия по лозоплетению.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов