Мастер сплел тысячи ваз и корзин из лозы

По образованию агроном, но работает токарем. В свободное время увлекается лозоплетением и создает аутентичные изделия. Освоил десяток различных техник. Корзины для ягод и домашних питомцев, рождественские и пасхальные. Материал выращивает самостоятельно и дома обрабатывает каждый прутик.

Рассказывает Наталья Кезик. Вместо картофеля, моркови и капусты на своем огороде Владимир Назаров выращивает лозу. Сотни кустов на двадцати гектарах. И уход за ними особенный - чтобы зимой прутики были пригодны для плетения, летом все кусты не один раз необходимо прополоть, а осенью каждую ветку обварить в кипятке.

Этот рецепт "приготовления" лозы тридцать лет назад разработали вместе с напарником. Только очищенная от коры лоза попадает на дальнейшую переработку - раскалывание и шлифовку лент.

Именно такие заготовки Владимир Викторович затем и сплетает в корзины, огромные сундуки, вазы и настоящие художественные сюжеты. Лозоплетением мастер увлекся более 30 лет назад. В то время еще работал токарем на заводе. Сам выпилил себе необходимые инструменты для работы. Сейчас из заготовок за день мастер может сплести как минимум две корзины. А владеет примерно десятью техниками плетения.

Владимир Назаров использует лозу двух цветов. Весенний урожай веток без коры, потому имеет светло-коричневый цвет. Лоза осенняя обрабатывается, вываривается и со временем темнеет. При этом искусственные краски Владимир Викторович не использует и не покрывает свои корзины лаком.