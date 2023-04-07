Мастера Любанского района завершают серию авторских коллекций по вербной флористике и пасхальному декору

В ожидании христианских праздников и народные умельцы. Мастера завершают серию авторских коллекций по вербной флористике и пасхальному декору. В деревне Доросино Любанского района возрождают технику отделки яиц. В качестве красок раньше использовали сухие листья лука, кору дуба и даже сено. Сегодня под рукой - палитра пищевых красителей. Кстати, для Любанского района характерны схематические узоры. От абстрактных рисунков до изображений святых помещают на овальном полотне местные умельцы.

А в Червене юные мастера создают пасхальные яйца, которые точно не разобьются, размером больше страусиных. Авторские идеи по отделке праздничного стола представят через... бумагу в технике модульного оригами. Своего звездного времени пока на полках ждут разноцветные куличи, ангелы и свечи.