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Мастера не только пера, но и топора. Команды Белтелерадиокомпании готовятся к чемпионату по колке дров
Команды Белтелерадиокомпании готовятся к самому горячему мероприятию страны - II чемпионату по колке дров среди журналистов и блогеров. Первое состязание состоялось в прошлом году. Пример подал наш Президент. СМИ приняли эстафету. Сегодня под Логойском рубить с плеча тренировались операторы, журналисты, режиссеры, маркетологи, а также руководители крупнейшего медиахолдинга страны. Вот здесь уместно сказать: "Лес рубят - щепки летят!"
Опыт у меня небольшой есть, были хорошие учителя. И я не хочу их подвести, я как раз буду участвовать в колке. Считаю, что надо так выезжать, менять студию на лес, потому что напитываешься энергией - выпускаешь пар
В чемпионате примут участие две команды от Белтелерадиокомпании. Всего заявки подали более 30 коллективов, а это порядка 2 сотен человек. Планируется, что чемпионат состоится уже в следующую субботу.
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