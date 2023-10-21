Мастера не только пера, но и топора. Команды Белтелерадиокомпании готовятся к чемпионату по колке дров

Опыт у меня небольшой есть, были хорошие учителя. И я не хочу их подвести, я как раз буду участвовать в колке. Считаю, что надо так выезжать, менять студию на лес, потому что напитываешься энергией - выпускаешь пар

Юлия Перцова, ведущая Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании