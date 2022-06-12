Мастерица из Несвижа передает опыт по ткачеству и вышивке молодежи

Ее рушники хранятся в музее Центра Гейдара Алиева в Азербайджане, и ни одна масштабная выставка-ярмарка Беларуси не обходится без удивительных тканых-вышиваных работ Елены Ивановны Дубинич. Мастерица из Несвижа владеет уникальной традицией рукоделия. Она не только воспроизводит стародавние узоры с зашифрованными в них культурными кодами, но и передает аутентичные приметы счастья. Особенно славятся ее свадебные рушники.