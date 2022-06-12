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Мастерица из Несвижа передает опыт по ткачеству и вышивке молодежи
Ее рушники хранятся в музее Центра Гейдара Алиева в Азербайджане, и ни одна масштабная выставка-ярмарка Беларуси не обходится без удивительных тканых-вышиваных работ Елены Ивановны Дубинич. Мастерица из Несвижа владеет уникальной традицией рукоделия. Она не только воспроизводит стародавние узоры с зашифрованными в них культурными кодами, но и передает аутентичные приметы счастья. Особенно славятся ее свадебные рушники.
На рушниках не каждых можно было вышивать все. Например, рушник под ноги - только виноград - Божье дерево, или рябину, переплетенную с дубом. Это как от Бога обереги.
Свой опыт и знания Елена Дубинич передает молодежи. Так, благодаря рукодельнице свет увидела книга под названием "Белорусский рушник из прошлого в день сегодняшний". Также мастерица поделилась бесценной информацией о народных традициях в местном альманахе "Советы из уст несвижан".
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