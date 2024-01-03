Мастерские волшебников, интерактивные лабиринты, фотозоны - "Новогодние приключения" состоялись во Дворце Независимости

Дворец Независимости сегодня принимал гостей. По многолетней традиции в первые дни нового года Зал торжественных церемоний превращается в волшебный городок. Здесь проходят новогодние представления.

Это инициатива нашего Президента, чтобы праздники охватили и сделали счастливее как можно больше мальчишек и девчонок. На елку во Дворец Независимости пригласили сотни детей со всей страны. Из социально-уязвимых категорий, воспитанники детских домов и домов семейного типа, а также тех, кто имеет заслуги в учебе, общественной и творческой деятельности.

Для детей - песни, хороводы, мастер-классы, аквагрим. Были и подарки от самого главы государства. О том, что чудеса случаются, - репортаж Дарьи Рачко.

Есть такая традиция: в первых числах нового года во Дворце Независимости играет музыка, бегают сказочные персонажи, а повсюду слышен детский смех. Здесь сегодня 250 ребят из разных уголков нашей страны. Это те, кто больше всех нуждаются в нашем внимании, а также, кто достиг наивысших результатов в своих сферах - учебе, спорте и общественной деятельности.

Как сложно было сегодня усидеть на месте: пели, танцевали, фотографировались внутри чудо-шара или в фотозоне с дополненной реальностью, делали волшебную маску или чудо-брелок, побывали в интерактивном лабиринте. Этот день им запомнится навсегда.





На сцене - Иван-богатырь, Домовенок, Царевна-лягушка. И, конечно, Дед Мороз - вместе со своими друзьями спасает внучку от Заморского Дракона. Все как по классике новогоднего жанра. Взрослые старались, чтобы этот праздник по-настоящему удался.

"Президентская елка" и новогодние представления во Дворце Независимости - все это часть акции "Наши дети". Когда ни один ребенок не должен остаться без внимания. Даже если по каким-то причинам ребята не смогут встретить праздники в кругу семьи и близких, о них есть кому позаботиться и создать настоящий праздник. В Беларуси нет чужих детей - это политика нашего Президента.

У детишек, которые здесь собрались, разные судьбы и разные жизни. Знаю, что есть у некоторых и проблемы вроде бы в этой жизни. Я вам хочу просто посоветовать как человек, у которого детство было тоже непростое: все в ваших руках. Если вы захотите, вы будете крепкими настоящими белорусами. Кто-то станет педагогом, кто-то - великим ученым и так далее. Все в ваших руках. Только надо проявить больше терпения и настойчивости. Это касается всех. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И, конечно, куда без подарков от самого Президента. Внутри - сладкие сюрпризы, символ этого года по славянскому календарю - Лосенок. А еще - открытка с теплыми пожеланиями в Новом году!

Серия представлений для детей только стартовала во Дворце Независимости. Впереди еще три сказочных дня. В кругу веселых ростовых кукол, знакомых всем персонажей. С каждым успеть сделать фото на память и загадать заветное желание.