Мать шестерых детей лишили родительских прав в Гомеле

В Гомеле судом лишена родительских прав 36-летняя мать шестерых детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Иск предъявил их отец, пишет sb.by.



Несовершеннолетние дети были признаны находящимися в социально опасном положении из-за злоупотребления их матерью алкоголем и уклонения от их воспитания. Супруги находились в браке, однако по причине частых длительных командировок по определению суда с 2018 года с отца взыскивались алименты в пользу матери на содержание детей. Женщина вела аморальный образ жизни, получаемые пособия на ребят и алименты тратила на свои нужды.

Со старшими детьми, которые пытались достучаться до матери и напомнить о ее долге, происходили конфликты. После очередной ссоры мать выгнала старшую дочь из дома и несколько дней не пускала обратно. Несмотря на происходившее, семья считалась благополучной. Приходившие проконтролировать ситуацию педагоги фиксировали чистоту и порядок, наличие еды. Как было выяснено, женщинаперед посещением семьи наводила порядок, наполняла холодильник едой и запрещала детям ее трогать. На судебное заседание она не явилась.