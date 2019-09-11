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Матчевая встреча Европа - США. Главный трофей - в студии "Панорамы"

Сегодня главный трофей - чемпионский кубок - в нашей студии вместе с главой континентальной федерации Свеном Арне Хансеном и одним из самых быстрых людей на планете Рамилем Гулиевым из Турции. Мыпередаемслово Кристине Камыш и ее гостям (видео).

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