Матчевая встреча Европа - США. Главный трофей - в студии "Панорамы"

Сегодня главный трофей - чемпионский кубок - в нашей студии вместе с главой континентальной федерации Свеном Арне Хансеном и одним из самых быстрых людей на планете Рамилем Гулиевым из Турции. Мыпередаемслово Кристине Камыш и ее гостям (видео).